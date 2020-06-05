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Efeler’de 32 belediye personeli mesleki yeterlilik kazandı

AYDIN HABERLERİ  | 05.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi’nde çalışan 32 personel, 2019’un Aralık ayında girdikleri sınav sonucu hak kazandıkları mesleki yeterlilik belgelerini düzenlenen törenle Başkan M.

Efeler Belediyesi’nde çalışan 32 personel, 2019’un Aralık ayında girdikleri sınav sonucu hak kazandıkları mesleki yeterlilik belgelerini düzenlenen törenle Başkan M. Fatih Atay’dan teslim aldı.
Ulusal yeterlilikte tanımlanmış meslekleri icra eden kişilerin işlerinde ehil olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla kanunen zorunlu olan “Mesleki Yeterlilik Belgesi”, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlüklerinde görevli personellere teslim edildi.
Başkan Atay, yapılan açıklamada; “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu tebliğ gereği 143 meslek grubunda yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunuyor. Belediyemizde bu meslekleri icra eden kişilerden belgesi olmayan 32 çalışanımız, 2019’un Aralık ayında yapılan sınavda başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar. Düzenlediğimiz törenle bu belgeleri kendilerine teslim ediyoruz. Böylece belediyemiz bünyesinde bu meslek grupları içerisinde mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan personelimiz kalmamıştır” dedi.

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