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Efeler’de bayram süresi boyunca pazar yerleri kapalı olacak

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde pazar yerleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

Efeler’de bayram süresi boyunca pazar yerleri kapalı olacak

Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde pazar yerleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan duyuruda arife günü semt pazarlarının açık, bayram boyunca ise tüm pazar yerlerinin kapalı olacağı bildirildi.
Korona virüs salgını boyunca Efeler Belediyesi tarafından gerekli tüm önlemlerin alındığı pazar yerlerinin kurban bayramında açık olup olmayacağı merak konusuydu. Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla akıllardaki soru işaretine son verildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ve SMS yoluyla vatandaşlara gönderilen mesaj metninde; “Vatandaşlarımızın Dikkatine; Kurban Bayramı nedeniyle 30 Temmuz 2020 Perşembe (Arife Günü) Fatih Kapalı Pazar Yeri, Efekent Kapalı Pazar Yeri, Ata Mahallesi Pazar Yeri, Umurlu ve Dalama Pazar Yerleri açık olacaktır. Kurban Bayramı’nın 1, 2, 3 ve 4’üncü gününde ise semt pazarlarımız kapalı olacaktır. Sosyal mesafemizi koruduğumuz maskemizi taktığımız sağlıklı alışverişler dileriz” ifadelerine yer verildi.
Alınan karar ile Efelerli vatandaşlar, arife gününde bayram ihtiyaçlarını karşılamak için pazar yerlerinden alış verişini yapabilecek.

Efeler’de bayram süresi boyunca pazar yerleri kapalı olacak

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