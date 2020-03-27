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Efeler’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 27.03.2020 12:26 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında şehrin dört bir yanının dezenfekte edilmesi çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bakım onarım işlemlerini de sürdürüyor.Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik araçlarıyla Çeştepe, Tepecik ve Umurlu mahallelerinde sokakları temizlerken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları da Aydın Toptan Gıda Çarşısı’nda çim biçme çalışmaları gerçekleştirdi.Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında şehrin dört bir yanının dezenfekte edilmesi çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bakım onarım işlemlerini de sürdürüyor.
Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik araçlarıyla Çeştepe, Tepecik ve Umurlu mahallelerinde sokakları temizlerken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları da Aydın Toptan Gıda Çarşısı’nda çim biçme çalışmaları gerçekleştirdi.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla, Efeler Belediyesi’nin Korona virüse karşı topyekün mücadelesi sürüyor. Tepecik, Umurlu ve Çeştepe mahallelerini salgın hastalığa karşı korumak için kolları sıvayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 mahallede temizlik araçları ile yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. “Temiz Çevre, Temiz Efeler” misyonuyla çalışan ekipler sokakları pırıl pırıl bir görünüme kavuşturdu.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, çalışmalarla ilgili olarak, “Hepimizin bildiği gibi koronavirüse karşı mücadelede en önemli koruyucu faktör temizlik. Kişisel temizlik ve el hijyeni kadar sokaklarımızın da steril olması çok önemli. Salgının ülkemizde görüldüğü günden bu yana çalışanlarımız, ortak kullanım alanlarını takdiri hak eden bir çabayla gece-gündüz temizliyorlar. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, Efeler Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz” diye konuştu.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ‘Asırların Çınarlık Çarşısı’ olarak anılan ve Aydın ekonomisinin can damarlarından biri olarak bilinen Aydın Toptan Gıda Çarşısı’nda çim biçme işlemi gerçekleştirdi. Çarşı içindeki yeşil alanların bakımını yapan ekipler, çarşının güzel bir görünüme kavuşması için çalıştı.

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