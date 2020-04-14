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Efeler’de eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 14.04.2020 14:14 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede bulunan eczane ve Aile Sağlık Merkezlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Efeler Belediyesi ilaçlama ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlarca yoğun bir şekilde kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede bulunan eczane ve Aile Sağlık Merkezlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Efeler Belediyesi ilaçlama ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlarca yoğun bir şekilde kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak eczanelerde ve Aile Sağlık Merkezlerinde de uygulamalarına devam etti. Korona virüsü salgın hastalığı riskini en aza indirmek için yoğun mesai harcayan ekipler, yaptıkları dezenfekte çalışmalarını her gün aynı noktalara tekrar uygulayarak virüs tehdidini ortadan kaldırarak vatandaşların sağlığını koruma adına çalışmalarını sürdürüyor.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Can Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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