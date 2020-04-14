Efeler’de eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ediliyor

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede bulunan eczane ve Aile Sağlık Merkezlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi ilaçlama ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlarca yoğun bir şekilde kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak eczanelerde ve Aile Sağlık Merkezlerinde de uygulamalarına devam etti. Korona virüsü salgın hastalığı riskini en aza indirmek için yoğun mesai harcayan ekipler, yaptıkları dezenfekte çalışmalarını her gün aynı noktalara tekrar uygulayarak virüs tehdidini ortadan kaldırarak vatandaşların sağlığını koruma adına çalışmalarını sürdürüyor.

