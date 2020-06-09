YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’de “Gönül Eli Yaşlı Bakım” projesi başladı

Efeler’de “Gönül Eli Yaşlı Bakım” projesi başladı

AYDIN HABERLERİ  | 09.06.2020 09:43 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde Efeler Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım’ projesi ile 65 yaş üstü kimsesiz ve engelli vatandaşların bakım ve temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.Efeler Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “ Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım’ projemiz kapsamında, projeden faydalanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için gerekli önlemlerimizi aldık.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Efeler Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım’ projesi ile 65 yaş üstü kimsesiz ve engelli vatandaşların bakım ve temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.
Efeler Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “ Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım’ projemiz kapsamında, projeden faydalanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için gerekli önlemlerimizi aldık. Proje personellerimizin hizmet alan yaşlılarımızın salgına yakalanmaması için gerekli önlemler hakkında nasıl hizmet vereceklerine dair eğitimleri tamamlandı. İlçemizde yaşayan kimsesiz, muhtaç durumda yaşlı ve engelli olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımızın bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak amacı tekrar sahadayız” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Aydın Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:16

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu

Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.