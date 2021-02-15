YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

15.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara toplam 234 bin 454 TL idari ceza uygulandı.Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Efeler’de denetimler gerçekleştirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara toplam 234 bin 454 TL idari ceza uygulandı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Efeler’de denetimler gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan denetimler kapsamında 173 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 18 ticari taksi, 137 işyeri denetlendi. Denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymayan 6 kişi, sosyal mesafe kurallarına uymayan 15 kişi ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 135 kişiye toplam 234 bin 454 TL idari para cezası uygulandı.
13-14 Şubat 2021 tarihli sokağa çıkma kısıtlamasında Efeler geneli denetim verilerini paylaşan Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada “Koronavirüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 15 Şubat Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:28
İkindi
16:26
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Pazartesi

Ege Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Vali’den yasak denetlemesi

Vali’den yasak denetlemesi

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Diğer Haberler

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Başkan Kaplan, korona aşısını oldu

Başkan Kaplan, korona aşısını oldu

Aydın'da deniz kenarında ceset bulundu

Aydın'da deniz kenarında ceset bulundu

Meteorolojiden Aydın’a fırtına uyarısı

Meteorolojiden Aydın’a fırtına uyarısı

Meteorolojiden Aydın’a fırtına uyarısı

Meteorolojiden Aydın’a fırtına uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.