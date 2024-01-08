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Efeler’de kitap kafeler gençlerin ikinci evi oldu

08.01.2024 11:09 | Son Güncelleme:
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Kitap Kafeler gençlerin ikinci evi oldu.

Efeler’de kitap kafeler gençlerin ikinci evi oldu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın şehre ve topluma en büyük armağanlarından biri Kitap Kafeler oldu. Bilgiye kıymet veren ve onun zenginliği ile büyük hayaller kuran öğrenciler; birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalıyor. Kentte öğrencilerin sınavlara hazırlanabileceği ders çalışmaya elverişli alanların olmaması, kitap satın almanın da ekonomik açıdan zor olduğu günümüzde Başkan Atay, bu problemlerin hepsini tek bir proje ile çözdü; 2021 yılının Ocak ayında Kitap Kafelerin ilk kurdelesi kesildi.

Çocuk kitaplarından dünya klasiklerine binlerce kitabın yer aldığı kütüphanesi, internet bağlantılı bilgisayarları, nezih ortamı ve çeşitli ikramlar ile kitap okumak ve bilgiye ulaşmak isteyen her yaştan vatandaşın Efeler’deki adresi Kitap Kafeler oldu. Gençlerden yoğun ilgi gören Efeler’in bilgi yuvaları; kitap okumak, araştırma yapmak, hatta zihnini ve bedenini kitapların ayrıcalıklı dünyasında tazelemek isteyen her yaştan vatandaşı konforlu ve güvenli ortamlarında ağırlamaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 2 yıl gibi kısa bir sürede Kitap Kafeler’in sayısını 14’e yükseltti. Her mahallede bir Kitap Kafe açma sözü veren ve bu hedefine her gün biraz daha yaklaşan Başkan Atay, “Siz talep ederseniz her sokağa bir Kitap Kafe açarım” cümlesi ile gençleri müjdeledi.

Türkiye’de bir belediye tarafından açılan ilk Kitap Kafe projesi olma özelliği taşıyan ve kentin en anlamlı mekanlarından olan Kitap Kafeler’in kuruluş amacı hakkında konuşan Başkan Atay şunları söyledi: “Öğrencilik yıllarımda sıklıkla kitaba ve bilgiye ulaşmakta güçlük yaşıyordum. Sadece ben değil maddi geliri iyi olmayan birçok arkadaşım da bu sorunla mücadele etmek zorunda kalıyordu. Bu konuda yaşadığım hiçbir sorunu gençlere yaşatmamak için kendime söz vermiştim. Sözümü tutmak için çok çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Benim gençlere ve bilgi meraklılarına en büyük mirasım Kitap Kafeler olacak. Efeler’i ve ülkemizi gençler idare edecek. Gençlerin, ülkemizi bizden daha iyi yönetmeleri ve daha ileriye taşımasının tek yolu, bilgili ve bilinçli olmaları. Paylaşmanın değerini, dayanışmanın gücünü bilmeleri. Birbirlerine saygı duymaları. Kitap Kafeler, tüm bu değerlerin bir arada sunulduğu ve kazanıldığı güzide mekânlar. Efeler’imizin her yeri kitap kokusuyla güzelleşene kadar çalışmaya devam edeceğim”

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