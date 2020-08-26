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Efeler’de ulaşım ağı yenileniyor

AYDIN HABERLERİ  | 26.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi’nin kentte sürdürdüğü üstyapı çalışmaları devam ediyor.Son olarak Alanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahallede ulaşım ağını yenileyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve çalışanlarına teşekkür etti.İlçe genelinde yoğun çalışma sürdüren Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler’de ulaşım ağı yenileniyor

Efeler Belediyesi’nin kentte sürdürdüğü üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Alanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahallede ulaşım ağını yenileyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve çalışanlarına teşekkür etti.
İlçe genelinde yoğun çalışma sürdüren Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personeli, Alanlı Mahallesi’nde yeni yol yapımında bulundu.
“Başkan Atay’a teşekkür”
Efeler Belediyesi ekiplerinin yoğun emek sarf ederek gerçekleştirdikleri çalışmalara Alanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Özen kayıtsız kalmadı. Özen, sosyal medya hesabında yol çalışmaları esnasında çekilmiş fotoğrafları paylaşarak “Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Mehmet Fatih Atay’ın talimatlarıyla Alanlı Mahallesi’nde çalışmalara devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerine yer verdi.
Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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