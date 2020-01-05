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  4. Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerini kursiyerlere açıyor

Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerini kursiyerlere açıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 05.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Yıldızkent’te hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerinde verilecek eğitimler için kayıt almaya başladı.Palandöken Belediyesi yatırımlarından Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerinde yapılacak eğitimler için kayıt almaya başladı.

Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerini kursiyerlere açıyor

Yıldızkent’te hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerinde verilecek eğitimler için kayıt almaya başladı.
Palandöken Belediyesi yatırımlarından Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerinde yapılacak eğitimler için kayıt almaya başladı. İlk etapta 19 alan ve branşta verilecek eğitimler için, Efkan Ala Kültür Merkezi Palandökenlileri bekliyor.
Efkan Ala Kültür Merkezi, atölyelerini kursiyerlere açıyor Heykel Yapım, Satranç, Adli Takip, İşaret Dili, Emlak Danışmanlığı, İlk Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hijyen, Ney, Karakalem, İngilizce, Diksiyon, Hüsn-ü Hat, Tasavvuf Musikisi, Modern El Sanatları, Tiyatro, Keman, Gitar ve bağlama atölyeleri için kayıtlar başladı.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilk etapta 19 alanda verilecek eğitimler için Palandökenlileri kayıt yaptırmaya davet etti. Açılan kurslarla meslek veya sanat edinmenin yanında, sosyal yaşama da kursiyerlerin aktif bir şekilde katılım sağladıklarını dile getiren Başkan Sunar, “Gerek Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimizde, gerek Efkan Ala Kültür Merkezi’mizde açmış olduğumuz kurslarla ana amacımız, ilçe sakinlerimizin boş zamanını olumlu faaliyetlerle değerlendirmesi ve el becerilerini geliştirmesi. Bunun yanında kursiyerlerimizin ev ekonomilerine de öğrendikleriyle ciddi katkı sağladıklarına şahit oluyoruz. Öğrenirken kazanıyor kursiyerlerimiz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Ben bütün Palandökenli hemşerilerimi bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerini kursiyerlere açıyor

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