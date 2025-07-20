Efsane futbolcu Javier Hernandez kadınlara öyle şeyler söyledi ki... Instagram'da tepki üstüne tepki aldı!

Meksikalı futbolcu Javier Hernandez, Manchester United ve Real Madrid'in dışında Bayer Leverkusen ve West Ham United'da da başarılı performanslara imza atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından paylaştığı video da kadınlar ile alakalı söylediği sözler gündem olurken, yaptığı paylaşım birçok kadın takipçisini rahatsız etti. İşte o sözler…

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI!

"Kadınlar, başarısız oluyorsunuz... Toplumu aşırı duyarlı hale getirerek erkekliği yok ediyorsunuz."

"Dişil enerjinizi kucaklayın: besleyin, önemseyin, çoğalın, temizleyin, bizim için en değerli yer olan evi koruyun."

"Kadın olmaktan, yalnızca mutluluğunuzu arzulayan bir erkeğin sizi yönlendirmesine izin vermekten korkmayın.

"Çünkü siz olmadan cenneti bilemeyiz. Enerjinizin sorumluluğunu almak aynı zamanda kendinizi sevmenin de bir yoludur."

BAŞLADIĞI YERE GERİ DÖNDÜ...

Avrupa'da büyük takımlarda forma giymesinin ardından Javier Hernandez, 2024'te çocukluk aşkı Meksika'nın CD Guadalajara takımına geri döndü.