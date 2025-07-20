SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Efsane futbolcu Javier Hernandez kadınlara öyle şeyler söyledi ki... Instagram'da tepki üstüne tepki aldı!

Kariyerinde Manchester United ve Real Madrid gibi büyük takımlar bulunan "Chicharito" lakaplı futbolcu Javier Hernandez’den kadınlar ile alakalı şok bir paylaşım geldi. İşte detaylar…

Efsane futbolcu Javier Hernandez kadınlara öyle şeyler söyledi ki... Instagram'da tepki üstüne tepki aldı!
Burak Kavuncu

Meksikalı futbolcu Javier Hernandez, Manchester United ve Real Madrid'in dışında Bayer Leverkusen ve West Ham United'da da başarılı performanslara imza atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından paylaştığı video da kadınlar ile alakalı söylediği sözler gündem olurken, yaptığı paylaşım birçok kadın takipçisini rahatsız etti. İşte o sözler…

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI!

Efsane futbolcu Javier Hernandez kadınlara öyle şeyler söyledi ki... Instagram da tepki üstüne tepki aldı! 1

"Kadınlar, başarısız oluyorsunuz... Toplumu aşırı duyarlı hale getirerek erkekliği yok ediyorsunuz."

"Dişil enerjinizi kucaklayın: besleyin, önemseyin, çoğalın, temizleyin, bizim için en değerli yer olan evi koruyun."

"Kadın olmaktan, yalnızca mutluluğunuzu arzulayan bir erkeğin sizi yönlendirmesine izin vermekten korkmayın.

"Çünkü siz olmadan cenneti bilemeyiz. Enerjinizin sorumluluğunu almak aynı zamanda kendinizi sevmenin de bir yoludur."

BAŞLADIĞI YERE GERİ DÖNDÜ...

Efsane futbolcu Javier Hernandez kadınlara öyle şeyler söyledi ki... Instagram da tepki üstüne tepki aldı! 2

Avrupa'da büyük takımlarda forma giymesinin ardından Javier Hernandez, 2024'te çocukluk aşkı Meksika'nın CD Guadalajara takımına geri döndü.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin’e yenildiA Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin’e yenildi
Galatasaray'da hedef: 2 Yıldız tek uçak...Galatasaray'da hedef: 2 Yıldız tek uçak...
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Meksika real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor

'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor

Cimbom, yıldız isim için kararını verdi...

Cimbom, yıldız isim için kararını verdi...

Galatasaray'da hedef: 2 Yıldız tek uçak...

Galatasaray'da hedef: 2 Yıldız tek uçak...

Javier Hernandez kadınları suçladı!

Javier Hernandez kadınları suçladı!

İmza an meselesi! Türk takımlarının elinden aldı

İmza an meselesi! Türk takımlarının elinden aldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.