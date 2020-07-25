Efsane isim Xavi Hernandez koronavirüse yakalandı

Al-Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genç teknik adam instagram hesabından yaptığı açıklamada takımının Al Khor'a karşı oynayacağı maç öncesi yaptırdığı testin pozitif çıktığını doğruladı ve maça çıkamayacağını açıkladı.

Açıklamasında "Birkaç gün evvel Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım." ifadelerini kullanan Xavi, takımının bugün Al Kohr karşısında sahalara geri döneceği maçta kendisinin yerine David Prats'ın görev alacağını belirtti.

Uygulaması gereken protokollerin ardından sahalara geri döneceğinin mesajını veren Xavi, kendisine destek olanlara teşekkür etti.



