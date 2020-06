Ege Üniversitesi toplam kalitede üst sıralarda

"Kaliteyi ve akreditasyonu önceleyen bir üniversiteyiz"

Kalite ve akreditasyonu önceleyen, önde gelen bir araştırma üniversitesi olma hedefi ile 3 yıl içinde önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu doğrultuda öğrenci odaklı bir üniversite olmak öncelikli konumuz oldu. Geleceğimiz olan öğrencilerimize ayrı bir önem vererek, öğrenci odaklı bir üniversite olduk. Rektör öğrenci, öğrenci öğretim elemanı arasındaki duvarları kaldırdık. ‘Canlı Destek Hattı’ ile öğrencilerimizin her an üniversitesine ulaşabilmesini, ‘Turkuaz Masa’ ile her türlü sorunlarını iletebilmesini sağladık. Kaliteli bir eğitim için Akademik Danışmanlık Sitemini işlevsel ve güçlü hale getirdik. Kütüphanemize öğrencilerimizin talep ettiği basılı ve elektronik kaynakları eksiksiz olarak sağladık. Öğrencilerimiz barınma ve yeme-içme ile ilgili sorunları ile ilgilendik. Öğrencilerimiz ve personelimize düzenli olarak uyguladığımız memnuniyet anketlerinden aldığımız geribildirimlerle sürekli en iyiye ulaşmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin tüm kaynak ve imkanlarını kaliteli araştırmalarla bilimsel bilgiyi üreten, kaliteli eğitim veren, öğrenci ve çalışanları ile mutlu bir Ege Üniversitesi için kullandık, kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.