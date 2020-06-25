Ege Üniversitesi toplam kalitede üst sıralarda

Ege Üniversitesi (EÜ), eğitim-öğretim, araştırma ve akademik-idari faaliyetlerinde gösterdiği başarılar ile 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

Ege Üniversitesi (EÜ)’nde, son üç yıl içinde ortak akıl ve dayanışma ruhu ile oluşturulan ideal bilim iklimi, meyvelerini vermeye başladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 2020 yılı güz döneminde ilk defa yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı için Türkiye’den 207 üniversite arasından başvurabilen 55 üniversiteden 11’i programa dahil oldu. Bu 11 üniversite içerisinde Ege Üniversitesi de yer aldı. Çalışmalarda emeği olan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından bu yıl ilk kez belirlendi. 2020 yılı güz döneminde 11 yükseköğretim kurumu, Kurumsal Akreditasyon Programına alındı. Üniversitemizde gece gündüz, salgın demeden çalışarak hayata geçirdiğimiz nitelikli ve vizyoner uygulamalar, öğrenci odaklı yönetim anlayışımız, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın memnuniyeti, oluşturduğumuz bilim iklimi ile akreditasyon ve kalite kültürü meyvelerini vermeye başladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ilk kez yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında seçilen 11 üniversite arasında yer aldık. Bu başarı Ege Üniversitesi ailesine aittir" şeklinde konuştu.

"Kaliteyi ve akreditasyonu önceleyen bir üniversiteyiz"

Kalite ve akreditasyonu önceleyen, önde gelen bir araştırma üniversitesi olma hedefi ile 3 yıl içinde önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu doğrultuda öğrenci odaklı bir üniversite olmak öncelikli konumuz oldu. Geleceğimiz olan öğrencilerimize ayrı bir önem vererek, öğrenci odaklı bir üniversite olduk. Rektör öğrenci, öğrenci öğretim elemanı arasındaki duvarları kaldırdık. ‘Canlı Destek Hattı’ ile öğrencilerimizin her an üniversitesine ulaşabilmesini, ‘Turkuaz Masa’ ile her türlü sorunlarını iletebilmesini sağladık. Kaliteli bir eğitim için Akademik Danışmanlık Sitemini işlevsel ve güçlü hale getirdik. Kütüphanemize öğrencilerimizin talep ettiği basılı ve elektronik kaynakları eksiksiz olarak sağladık. Öğrencilerimiz barınma ve yeme-içme ile ilgili sorunları ile ilgilendik. Öğrencilerimiz ve personelimize düzenli olarak uyguladığımız memnuniyet anketlerinden aldığımız geribildirimlerle sürekli en iyiye ulaşmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin tüm kaynak ve imkanlarını kaliteli araştırmalarla bilimsel bilgiyi üreten, kaliteli eğitim veren, öğrenci ve çalışanları ile mutlu bir Ege Üniversitesi için kullandık, kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.