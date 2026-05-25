Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

İngiliz futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan Championship play-off finalinde dev bir zafere imza atan Hull City, Premier Lig biletini kapmasının ardından kutlamalara başladı. Wembley'deki 1-0'lık galibiyet sonrası Hull şehrinde üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atan takımda, kulübün Türk sahibi Acun Ilıcalı taraftarların ve İngiliz basınının ilgi odağı oldu.

Burak Kavuncu

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu Wembley Stadyumu'nda 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükselen Hull City, tarihi zaferi şehirde coşkulu bir taraftar turuyla kutluyor.

Kutlamalar sırasında dünyaca ünlü yayın kuruluşu Sky Sports'a özel bir röportaj veren Ilıcalı, Premier Lig öncesi taraftara transfer müjdesi verirken, takıma verdiği çılgın tatil sözünün de detaylarını paylaştı. Kutlamalara katılan kulübün sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz devine hem büyük bir transfer bütçesi müjdeledi hem de takıma verdiği Las Vegas sözünü tutacağını açıkladı.

"TABİ Kİ PARA HARCAYACAĞIZ, BU ÇOCUKLAR BİZİM KAHRAMANIMIZ"

Sky Sports muhabirinin "Premier Lig'de kalıcı olmak için biraz para harcamanız gerekebilir, bunu yapmaya hazır mısınız?" sorusuna çok net bir yanıt veren Acun Ilıcalı, transfer bütçesini sonuna kadar zorlayacaklarını belirtti. Finansal olarak güçlü bir şekilde Premier Lig'e adım atacaklarını söyleyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette hazırız, tabi ki iyi para harcayacağız. Biz Premier Lig'de de büyük işler başarma şansımız olduğunu düşünüyoruz. Bu oyuncu grubu, bu çocuklar bizim kahramanımız. Onlar bu dünyadaki en büyük yüreğe sahip. Gelecek yıl bizim hakkımızda ne düşünecekler? Yine sonuncu olacağımızı ve küme düşeceğimizi söyleyecekler. Yani yine aynı şey olacak."

"BİZİ EN ZAYIF GÖRÜYORLARDI, EN GÜÇLÜSÜ BİZDİK!"

Sezon başında kendilerine şans tanımayan futbol otoritelerine de göndermede bulunan tecrübeli iş insanı, Hull City'nin inancıyla herkesi yanılttığını vurguladı. Ilıcalı, "Sezon başında herkes bizi en zayıf halka, en zayıf takım olarak görüyordu. Ancak gerçekte en güçlü takım bizdik ve bunu sahada herkese kanıtladık" diyerek takımıyla duyduğu gururu dile getirdi.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ: ÖZEL UÇAKLA LAS VEGAS TATİLİ!

Acun Ilıcalı, sezon başında takıma Premier Lig'e yükselmeleri halinde verdiği Las Vegas sözünü de tutacağını canlı yayında açıkladı. Muhabirin "Çocuklar Vegas'a gidiyor mu?" sorusu üzerine neşeli bir şekilde yanıt veren Ilıcalı, ödülün hazır olduğunu belirtti. Ilıcalı, "Uçağımı takıma veriyorum. Las Vegas'a uçacaklar. Hayatlarının en güzel anlarını yaşamak için oraya gidecekler çünkü bunu sonuna kadar hak ediyorlar." dedi.

KUTLAMALAR OLDU! TÜRK BAYRAKLARI DİKKAT ÇEKTİ...

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından İngiltere'de büyük kutlamalar başladı. Şehir merkezinde bir araya gelen taraftarlar tarihi başarıyı coşkuyla kutlarken, meydandaki görüntüler dikkat çekti. Hull kent meydanında toplanan İngiliz futbolseverlerin ellerindeki Türk bayrakları öne çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Hull City AFC Şampiyon premier lig İngiltere Championship
