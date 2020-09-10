Ege'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Şehir dışından kente girişlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Aksoy, "Bu süreçte düğüne veya cenazeye gidilip pozitif vaka olarak ilimize gelindiğini gördük. Zorunlu bir durum olmadıkça il dışına çıkılmaması, çıkılmışsa da pozitif vaka olma ihtimaline karşı vatandaşın kendisini izole etmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Aksoy, gazetecilere, temel amaçlarının tüm vatandaşların bu mücadeleye katkı koymasını sağlamak olduğunu, Aydın'da bu anlamda ciddi bir desteğin bulunduğunu söyledi.

Burada esnafla sohbet eden Karadeniz, gazetecilere, önceki haftalardaki denetimlere göre bugün maske kullanımında daha iyi durumda olunduğunu gördüklerini anlattı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını hatırlatan Karadeniz, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde doğru takılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Düğünlerle ilgili tedbirlerin vaka sayılarını azaltacağına inandığını ifade eden Vali Karadeniz, şöyle konuştu:

"Tabii tek bulaş kaynağımız düğünler değil. Örneğin bu sabah habersiz şekilde perşembe pazarına gittim oradaki durumu görmek için. Çünkü pazar yerlerinde de düğünlerde olduğu gibi aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Pazar yeri dışında toplu organizasyonlar varsa oralarda da benzer tedbirleri almamız gerekiyor. Tüm tedbirleri bir bütün olarak düşünüp en ufak bir eksik bırakmadan bunu sürdürmemiz gerekiyor. Hepimizi bir takım oyuncusu olarak düşünmek gerekirse virüse karşı takım gibi hareket etmemiz gerekiyor."

- Uşak

Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Pırlanta Sokak'taki denetimlere katıldı.