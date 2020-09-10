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Ege'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Ege'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

AYDIN/MANİSA/DENİZLİ/UŞAK (AA) - Ege illerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda valilerin katılımıyla denetimler yapıldı.

Aydın'da Vali Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ile Adnan Menderes Bulvarı'nda denetime katıldı.

Esnafla bir süre sohbet eden Aksoy, halk otobüsüne binerek yolcuları salgın hakkında bilgilendirdi.

Aksoy, gazetecilere, temel amaçlarının tüm vatandaşların bu mücadeleye katkı koymasını sağlamak olduğunu, Aydın'da bu anlamda ciddi bir desteğin bulunduğunu söyledi.

Şehir dışından kente girişlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Aksoy, "Bu süreçte düğüne veya cenazeye gidilip pozitif vaka olarak ilimize gelindiğini gördük. Zorunlu bir durum olmadıkça il dışına çıkılmaması, çıkılmışsa da pozitif vaka olma ihtimaline karşı vatandaşın kendisini izole etmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.

- Manisa

Manisa'da Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde denetimlere katıldı.

Burada esnafla sohbet eden Karadeniz, gazetecilere, önceki haftalardaki denetimlere göre bugün maske kullanımında daha iyi durumda olunduğunu gördüklerini anlattı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını hatırlatan Karadeniz, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde doğru takılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Düğünlerle ilgili tedbirlerin vaka sayılarını azaltacağına inandığını ifade eden Vali Karadeniz, şöyle konuştu:

"Tabii tek bulaş kaynağımız düğünler değil. Örneğin bu sabah habersiz şekilde perşembe pazarına gittim oradaki durumu görmek için. Çünkü pazar yerlerinde de düğünlerde olduğu gibi aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Pazar yeri dışında toplu organizasyonlar varsa oralarda da benzer tedbirleri almamız gerekiyor. Tüm tedbirleri bir bütün olarak düşünüp en ufak bir eksik bırakmadan bunu sürdürmemiz gerekiyor. Hepimizi bir takım oyuncusu olarak düşünmek gerekirse virüse karşı takım gibi hareket etmemiz gerekiyor."

- Uşak

Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Pırlanta Sokak'taki denetimlere katıldı.

Vatandaşlarla sohbetinde salgınla mücadeleyi kesintisiz sürdürdüklerini belirten Kocabıyık, herkesi tedbirli olmaya davet etti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in katılımıyla kent merkezinde toplu taşıma araçları denetlendi.

Vatandaşlardan, kurallara uymayanları 155’i arayarak bildirmelerini isteyen Gezer, Uşak Otogarı ve Uşak-Ankara kara yolundaki uygulama noktalarındaki denetimlere de katıldı.

- Denizli

Denizli'de de Vali Fuat Atik, temaslarda bulunduğu Beyağaç ilçesinde denetimlere katıldı.

İlçelerden Acıpayam'da Kaymakam Ali Şanlıer ve Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Çameli'nde de Kaymakamı Didem Dinç Özay'ın katılımıyla, maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

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