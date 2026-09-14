Fırat Tanış alkol tedavisi oldu! İlker Ayrık detayı...

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler adlı YouTube programına konuk oldu. Programda hayatına dair samimi açıklamalar yapan Tanış, yıllar önce aldığı alkol tedavisine dair de konuştu.

Tanış “Meyhanede tanıştığım hiç kimseyle görüşmüyorum. Orada bütün telefon listeleri değişiyor. Bütün arkadaşlık ilişkileri tekrardan böyle bir sorgulanıyor. Bir yerli yerine düzene koyuluyor" dedi.

Alkol bağımlılarına tavsiyelerde bulunan Tanış, "Bir kliniğe gitmesini öneririm. Ama mutlaka hekimlerinin söylediklerini yapsınlar. Çünkü bu kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Mümkün değil. Ayrıca bugün artık medeni bir dünyadayız. Böyle şeyler ayıp da değil" dedi.



"BENİM YENİDEN DOĞUMUMDUR"

Oyuncu ayrıca bu sürece girmesinde en büyük etkisi olan kişinin de İlker Ayrık olduğunu söyledi. Fırat Tanış "İlker Ayrık benim çok sevdiğim dostum. Bir gün oturduk, konuştuk. 'Belki böyle bir şey yapmak iyi olur' dedi. İyi ki de yapmışım. Benim yeniden doğumumdur bu süreç. Bir daha unutmayayım diye kolumda klinikteki kateter noktalarının izleri var" dedi.