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Ege'deki sulak alanlarda kuş sayımı yapıldı

İZMİR HABERLERİ  | 22.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Ege'deki sulak alanlarda kuş sayımı yapıldı

İZMİR (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki 24 sulak alanda yapılan kış ortası su kuşu sayımında, 91 türden toplam 253 bin 880 kuş tespit edildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) çalışması, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllü kuş gözlemcilerinin de katılımıyla tamamlandı.

Aydın, Muğla, İzmir ve Manisa'daki 24 sulak alanda yapılan sayım çalışmaları sonucunda 91 türden 253 bin 880 kuş tespit edildi.

Sayıma göre, bölgedeki önemli sulak alanlardan Gediz Deltası'nda 64 bin 325, Marmara Gölü'nde 58 bin 271, Bafa Gölü'nde 47 bin 137, Büyük Menderes Deltası'nda 35 bin 231 ve Demirköprü Barajı'nda 12 bin 160 kuş sayıldı.

Sayımlarda, 83 bin 271 sakarmeke, 38 bin 101 flamingo, 12 bin 747 gümüş martı, 11 bin 716 fiyu, 7 bin 802 çamurcun ve 7 bin 248 kaşıkgaga tespiti yapıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Ege Bölgesi kuş sayımı

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