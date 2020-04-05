YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. EGEİD vatandaşlara ücretsiz maske ve el dezenfektanı dağıtıyor

EGEİD vatandaşlara ücretsiz maske ve el dezenfektanı dağıtıyor

MANİSA HABERLERİ  | 05.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Ege İhracatçılar Derneği Manisa’da yaşayan vatandaşlara ücretsiz el dezenfektanı ve maske dağıtımına başladı.

EGEİD vatandaşlara ücretsiz maske ve el dezenfektanı dağıtıyor

Ege İhracatçılar Derneği Manisa’da yaşayan vatandaşlara ücretsiz el dezenfektanı ve maske dağıtımına başladı. EGEİD Başkanı Ayberk Aloğlu ve yönetimi ilk dağıtımı Barbaros Mahallesinde gerçekleştirdi.
Merkezi Manisa’da olan Ege İhracatçılar Derneği Manisa’daki vatandaşlara ücretsiz maske ve el dezenfektanı dağıtmaya başladı. Mahalle muhtarlarıyla iletişime geçen dernek yönetimi, yaşlı nüfusun yoğun olduğu mahalleleri öncelik sırasına koyarak dağıtımın ilk etabına Yunusemre ilçesinin büyük mahallelerden biri olan Barbaros Mahallesiyle başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda, ufak bir soluğumuz da kalsa milletimize harcamaya kararlıyız. EGEİD olarak özelde faaliyet alanımız olan ilimiz Manisa’da maske ve dezenfektan ürünlerine ulaşma zorluğu yaşayan ak saçlılarımıza, milletimizin tecrübe birikimlerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarımıza ilk parti yardımlarımızı teslim etmenin huzuru içerisindeyiz. EGEİD, insanımızın ihtiyaç duyduğu her alanda imkanlarını sonuna kadar kullanmayı amaç edinmiş, bu yolda fedai mantıkla organize olmuş yerli ve milli bir organizasyondur. Milletimiz bizi nerede görmek isterse orada olmaya ahitliyiz. Sen rahat ol Türkiye’m, biz nefesimizi bile milletimizle paylaşırız." dedi.
Önümüzdeki hafta da dağıtımın devam edeceğini dile getiren Aloğlu, "EGEİD ailemizin bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Kendi şirketlerine ya da özelde kullanacakları maskeleri temin ederken halkımıza da dağıtacaklarını da göz ardı etmiyorlar. Belkide bunun sonu maske tedarik edemeyecek geliri düşük vatandaşlarımız için askıda maskeye bile gidecek." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hafife alınması aptallık''Hafife alınması aptallık'
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mazıdağı’nda hayvanların kaldığı kömürlükte yangın

Mazıdağı’nda hayvanların kaldığı kömürlükte yangın

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Çiçekdağı Belediyesi’nden "Kardeş Edinme" Projesi

Çiçekdağı Belediyesi’nden "Kardeş Edinme" Projesi

Yaşlılara manevi evlat olacaklar

Yaşlılara manevi evlat olacaklar

Manisa Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
13:18
İkindi
16:54
Akşam
19:44
Yatsı
21:03

İlginizi Çekebilir

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.