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  4. Ege’nin derisi çizmede görücüye çıkıyor

Ege’nin derisi çizmede görücüye çıkıyor

AYDIN HABERLERİ  | 09.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Türkiye’ye 2019 yılında 22,5 milyar dolar döviz kazandıran Egeli ihracatçılar, 2020 yılı için belirledikleri 25 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için tanıtım ve pazarlama atağını 11 Ocak 2020 tarihinde İtalya’dan başlatıyor.Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 11-14 Ocak 2020 tarihlerinde İtalya’nın Garda şehrinde düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı’na 10 firmayla, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar fuarına ise 5 firma ile katılıyor.Dünya’nın en önemli ayakkabı ve deri çanta ve aksesuar fuarı olarak kabul edilen Garda Expo Riva Schuh Fuarı’na üst üste 3 yıldır Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar Fuarı’na ise ilk kez katıldıklarını, Türk ayakkabı ve çanta sektörünün 2019 yılında iç piyasada yaşadığı daralma sonrasında ihracata yöneldiğini, bu çaba sonrasında Türk deri sektörünün İtalya’ya ihracatının 2019 yılında yüzde 10’luk artışla 122 milyon dolara çıktığını, bu artışla Garda Expo Riva Schuh Fuarı’na katılımın faydalarını gördüklerini kaydetti.Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ihracatının 2019 yılında yüzde 1 düştüğü bir ortamda İtalya’ya ihracatta yüzde 10 artışın daha da anlam kazandığının altını çizen Zandar, “İtalya’ya ve bu fuarlara Avrupa’nın dört bir tarafından gelecek ithalatçı firmalara ihracatımızı arttırmak için İtalya’daki fuarları büyük fırsat olarak görüyoruz.

Türkiye’ye 2019 yılında 22,5 milyar dolar döviz kazandıran Egeli ihracatçılar, 2020 yılı için belirledikleri 25 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için tanıtım ve pazarlama atağını 11 Ocak 2020 tarihinde İtalya’dan başlatıyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 11-14 Ocak 2020 tarihlerinde İtalya’nın Garda şehrinde düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı’na 10 firmayla, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar fuarına ise 5 firma ile katılıyor.

Dünya’nın en önemli ayakkabı ve deri çanta ve aksesuar fuarı olarak kabul edilen Garda Expo Riva Schuh Fuarı’na üst üste 3 yıldır Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar Fuarı’na ise ilk kez katıldıklarını, Türk ayakkabı ve çanta sektörünün 2019 yılında iç piyasada yaşadığı daralma sonrasında ihracata yöneldiğini, bu çaba sonrasında Türk deri sektörünün İtalya’ya ihracatının 2019 yılında yüzde 10’luk artışla 122 milyon dolara çıktığını, bu artışla Garda Expo Riva Schuh Fuarı’na katılımın faydalarını gördüklerini kaydetti.

Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ihracatının 2019 yılında yüzde 1 düştüğü bir ortamda İtalya’ya ihracatta yüzde 10 artışın daha da anlam kazandığının altını çizen Zandar, “İtalya’ya ve bu fuarlara Avrupa’nın dört bir tarafından gelecek ithalatçı firmalara ihracatımızı arttırmak için İtalya’daki fuarları büyük fırsat olarak görüyoruz. Bu fuarlara önümüzdeki yıllarda daha fazla Türk firmamızla katılmak için fuar idaresiyle görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin bir sonraki durağı Şubat ayında Rusya’da düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı olacak. Garda Expo Riva Schuh Fuarı her yıl iki kez düzenleniyor. Fuara, 40 ülkeden 1.400 civarı firma katılırken, fuarı 12 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İtalya’ya ihracatta saraciye sektörü zirvede
Türkiye, 2019 yılında İtalya’ya 122 milyon dolarlık deri ürünleri ihraç etti. Bu ihracatta 41,5 milyon dolarlı tutarla saraciye ürünleri zirvede yer alırken, deri ve postlar 37 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Türkiye, İtalya’ya 26,7 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ederken, deri konfeksiyon ürünleri ihracatı 16,4 milyon dolarda kaldı.

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Ozan Eczanesi
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Pelinsu Eczanesi
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Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Dikici Eczanesi
Nazilli
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