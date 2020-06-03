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Ege’nin yeni sağlık savaşçıları görevlerine başladı

İZMİR HABERLERİ  | 03.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında önemli bir misyon üstlenen Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine tahsis edilen sağlık çalışanlarından atamaları gerçekleştirilen hemşireler ve sağlık teknikerleri, işbaşı yaptı.Korona virüs salgını sürecinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Ege Üniversitesine atamaları gerçekleştirilen 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri görevlerine başladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında önemli bir misyon üstlenen Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine tahsis edilen sağlık çalışanlarından atamaları gerçekleştirilen hemşireler ve sağlık teknikerleri, işbaşı yaptı.
Korona virüs salgını sürecinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Ege Üniversitesine atamaları gerçekleştirilen 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri görevlerine başladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yeni sağlık çalışanları ile bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu. Düzenlenen toplantıya EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel katılım gösterdi.

"Covid-19 ile mücadelemiz hala devam ediyor"
Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, “Hastanemiz, A plus bir hastane olma özelliğini taşıyor. Hocalarımızla, öğrencilerimizle ve sağlık çalışanlarımızla çok güçlü bir usta-çırak ilişkisi ile beraberlik içerisinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Gerek bireysel gerekse işiniz ile ilgili konularda üniversite ve hastane üst yönetimine kolayca ulaşabileceğiniz iletişim kanallarımız var. Hastanemizde devletimizin şefkatini ve sıcak yüzünü İzmir’in de güzelliği ile bulabilirsiniz. Yeni işinizin hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Salgın sürecinde devletin desteğini her zaman hissettiklerini belirten Prof. Dr. Budak, “Fedakâr sağlık çalışanlarımızın emekleri ile başarılı bir salgın sürecinden geçtik. Ancak Covid-19 ile mücadelemiz hala devam ediyor. Tedbirleri elden bırakmadan bu iyileşme sürecini devam ettirmemiz gerekiyor. Bu süreçte desteklerini hiçbir zaman üniversitemizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, salgının ilk gününden beri hastanemize hem tıbbi hem de malzeme desteğini sürdüren Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a üniversitem adına teşekkür ediyorum” dedi.

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Alkın Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Özyiğit Eczanesi
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