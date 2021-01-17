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Eğil’de aile parkı hizmete açıldı

17.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, Yenişehir Mahallesinde yapımı tamamlanan aile parkını vatandaşların hizmetine açtı.Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Yenişehir Mahallesinde atıl durumda bulunan DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait arazide park yapımına başladıklarını söyledi.

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, Yenişehir Mahallesinde yapımı tamamlanan aile parkını vatandaşların hizmetine açtı.
Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Yenişehir Mahallesinde atıl durumda bulunan DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait arazide park yapımına başladıklarını söyledi. Kaymakam Arslan, kısa süre içerisinde spor aletleri, çocuk oyun grubu, kamelya, piknik masaları ve yürüyüş alanlarının bulunduğu parkın yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti.

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