Eğil’de Kur’an kursu ve kreş yapılacak

Diyarbakır Eğil Belediyesi 4-6 yaş arası çocukların eğitim göreceği ilçenin ilk Kur’an kursu ve kreşini yapıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, ilçelerinde en büyük eksikliklerden birinin de okul öncesi çağındaki öğrencilere yönelik bir eğitim yuvasının bulunmaması olduğunu söyledi. Kaymakam Arslan, "Vatandaşlardan gelen talep üzerine, biz de işe koyulduk. 4-6 yaş çocuğun karakterinin gelişmeye başladığı ve geleceğe dönük adımların atıldığı çok hassas ve kritik bir dönem. Bu dönemde çocuğa verilen eğitim geleceğini ve aile hayatını şekillendiriyor. Dolayısıyla yavrularımız burada Allah, peygamber, ezan, bayrak ve vatan sevgisi gibi bizi biz yapan değerlerle buluşacaklar. Bu eğitim yuvasının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

25 Ocak 2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan Kur’an kursu ve kreşin bin metrekare alan üzerine kurulacağı ve 4 derslikten oluşacağı öğrenildi.

