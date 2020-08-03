Eğil’de tarihi mekanlar ve baraj gölü ziyaretçi akınına uğradı

Korona virüs salgını nedeniyle bir süre kapalı olan ve turistlerin sıkça ziyaret ettiği, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan ve Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin de kabrinin bulunduğu 9 peygamberin meftun olduğu tarihi mekanlar kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinin ardından kurban bayramı dolayısıyla ziyaretçilere yeniden kapılarını açtı.

Antik çağlardan bu yana tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil’in, son yıllarda valilik, kaymakamlık, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği projelerle adeta çehresi değiştirilirken, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan peygamberlerin kabirlerinin olduğu tarihi mekanlar korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz Ramazan bayramında kapalı olmasından dolayı kurban bayramında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Önce ziyaret, ardından tekne turu

Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar kontrollü sosyal hayata geçiş süreciyle birlikte sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak türbe ziyaretlerinin ardından Eğil ilçesinde Kralkızı Baraj gölünde tekne turu da attıktan sonra ziyaretlerini tamamlıyor. Binlerce vatandaşın ziyaretçi akınına uğrayan peygamber türbelerinin bulunduğu tarihi mekanlarda bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerek anılarını kalıcı hale getiriyor. Baraj gölünde tekne turu atan vatandaşlar ziyaretlerini tamamlandıktan sonra bulundukları kentlere dönerken, en çok ziyaretçinin ise Diyarbakır şehir merkezinden ve yakın illerden olduğu öğrenildi.

