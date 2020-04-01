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Eğirdir, GES’ine kavuşuyor

ISPARTA HABERLERİ  | 01.04.2020 10:40 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yapımı tamamlanan, arazi tipi güneş enerji santralinin (GES) kısa süre içinde hizmete gireceği bildirildi.Eğirdir Kaymakamlığı AB Proje Koordinasyon Bürosunca 2018 yılında projelendirilen, 211,2 kWp DC gücündeki Arazi Tipi Güneş Enerji Santralinin (GES) yapımı tamamlandı.1 milyon TL’lik hibe alan GES ile doğaya zarar vermeden üretilen elektrik enerjisiyle köylerin tarımsal uygulamaları ve altyapı hizmetleri karşılanacağı kaydedildi.İşletmesini Eğirdir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yapacağı tesis ile yenilenebilir, temiz enerji üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve buna bağlı olarak elma gibi tarımsal üretimlerdeki girdi maliyetlerinin düşmesi ile birlikte iç ve dış piyasada daha rekabetçi fiyatların sağlanması hedefleniyor.GES hakkında açıklamalarda bulunan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik,öz kaynakların kullanılarak ilçeye ilk güneş enerjisi santralini kazandırdıklarını belirtti.Yenilenebilir enerji kaynaklarının son dönemde büyük önem kazandığının altını çizen Çelik, " Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak doğaya verdiğimiz tahribatı en aza indirmeliyiz.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yapımı tamamlanan, arazi tipi güneş enerji santralinin (GES) kısa süre içinde hizmete gireceği bildirildi.
Eğirdir Kaymakamlığı AB Proje Koordinasyon Bürosunca 2018 yılında projelendirilen, 211,2 kWp DC gücündeki Arazi Tipi Güneş Enerji Santralinin (GES) yapımı tamamlandı.
1 milyon TL’lik hibe alan GES ile doğaya zarar vermeden üretilen elektrik enerjisiyle köylerin tarımsal uygulamaları ve altyapı hizmetleri karşılanacağı kaydedildi.
İşletmesini Eğirdir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yapacağı tesis ile yenilenebilir, temiz enerji üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve buna bağlı olarak elma gibi tarımsal üretimlerdeki girdi maliyetlerinin düşmesi ile birlikte iç ve dış piyasada daha rekabetçi fiyatların sağlanması hedefleniyor.GES hakkında açıklamalarda bulunan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik,öz kaynakların kullanılarak ilçeye ilk güneş enerjisi santralini kazandırdıklarını belirtti.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının son dönemde büyük önem kazandığının altını çizen Çelik, " Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak doğaya verdiğimiz tahribatı en aza indirmeliyiz. Bunun yanında ilçemizin en önemli tarımsal üretimi olan elma, yıl boyu soğuk hava depolarında saklanarak piyasaya sunulmakta bu da üretim maliyetlerini arttırmaktadır. İnşallah bu konuda yapılacak yeni yatırımların önü açılacak, soğuk hava depolarımız ve kooperatiflerimiz için de örnek bir proje olacaktır."dedi.

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Sarkikaraagac
Haseki Eczanesi
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