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Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 14.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan Meclis Toplantısı Yukarı Gökdere Köyünde Koronavirüs (Covid-19) salgın tedbirleri alınarak Kaymakam Adem Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı Ahmet Sarı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Meclis Toplantısına, Kaymakam Adem Çelik’in yanı sıra Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Yunus Emre Soylu, İl Genel Meclis Üyeleri Eyüp Doğan, Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ ile köy muhtarları katıldı.Ana gündemi Encümen Üyeleri seçimi olan toplantıda 3 il genel meclisi üyesi ve 4 köy muhtarı aday olurken kapalı usulde yapılan seçim sonucu İl Genel Meclisi Üyeleri Sezgin Özdoğancı ve Süleyman Sarpdağ asil Eyüp Doğan da yedek üye olarak seçildi.

Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan Meclis Toplantısı Yukarı Gökdere Köyünde Koronavirüs (Covid-19) salgın tedbirleri alınarak Kaymakam Adem Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı Ahmet Sarı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Meclis Toplantısına, Kaymakam Adem Çelik’in yanı sıra Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Yunus Emre Soylu, İl Genel Meclis Üyeleri Eyüp Doğan, Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ ile köy muhtarları katıldı.
Ana gündemi Encümen Üyeleri seçimi olan toplantıda 3 il genel meclisi üyesi ve 4 köy muhtarı aday olurken kapalı usulde yapılan seçim sonucu İl Genel Meclisi Üyeleri Sezgin Özdoğancı ve Süleyman Sarpdağ asil Eyüp Doğan da yedek üye olarak seçildi. Köy muhtarlarından ise Beydere Köyü Muhtarı Ali Dalfidan ve Bağıllı Köyü Muhtarı Fevzi Özdamar asil üye, Gökçehöyük Muhtarı Hasan Yavuz ve Yılgıncak Muhtarı Hayrettin Şenol yedek üye olarak yıllığına Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyesi seçildiler.
Seçimlerin gerçekleştirilmesinin ardından verilen yemekte konuşan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, seçim sonuçlanın hayırlı olması temennisinde bulunarak seçilen encümen üyelerine başarılar diledi.
Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

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