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Eğirdir’de kuvvetli yağış etkili oldu, bodrum katlı su bastı, yollarda birikintiler oluştu

ISPARTA HABERLERİ  | 06.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde dün kuvvetli fırtınayla birlikte başlayan yağış ilçede etkili oldu.Aşırı yağış nedeniyle Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Köprübaşı arasındaki kara yolunda,su birikintileri araç geçişlerini engelleyecek seviyeye ulaştı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde dün kuvvetli fırtınayla birlikte başlayan yağış ilçede etkili oldu.
Aşırı yağış nedeniyle Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Köprübaşı arasındaki kara yolunda,su birikintileri araç geçişlerini engelleyecek seviyeye ulaştı. Oluşan göllenme nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Eğirdir - Köprübaşı arasındaki kara yollarında aşırı yağış nedeniyle menfezlerin yer yer tıkalı olması ve yeterli gelmediği belirtilirken, Menderes Mahallesi’nde yol kenarında bulunan 2 apartın bodrum katlarını da su bastı. Su baskını yaşanan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, ilgililer, yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren kara dönüşeceğini, önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günleri yoğun kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığının -12 derecelere kadar düşeceğini bildirdi.

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