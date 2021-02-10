YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Eğitim- Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan:

Eğitim- Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan:

10.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eğitim- Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan:

Eğitim-Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili bir açıklama yaptı.“Eğitim yöneticiliğinde lisansüstü eğitiminin yok sayılması kabul edilemez” diyen Orhan: “ Eğitim kurumu yöneticiliğinde edinilen bilgi birikim ve mevcut yöneticilerin görev başında edindikleri kurumsal tecrübenin hiçe sayılarak sadece sertifika programının eğitim yönetimine kalite getireceğini düşünmek sorunlu bir yaklaşımdır.

Eğitim-Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili bir açıklama yaptı.
“Eğitim yöneticiliğinde lisansüstü eğitiminin yok sayılması kabul edilemez” diyen Orhan: “ Eğitim kurumu yöneticiliğinde edinilen bilgi birikim ve mevcut yöneticilerin görev başında edindikleri kurumsal tecrübenin hiçe sayılarak sadece sertifika programının eğitim yönetimine kalite getireceğini düşünmek sorunlu bir yaklaşımdır. Eğitim yönetimi alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora programlarının, bir sertifika programından çok daha kapsamlı ve nitelikli olduğuna kuşku yoktur. Hal böyleyken eğitim yöneticiliğinde lisansüstü eğitiminin yok sayılması kabul edilemez. Eğitim yöneticiliği puanlamasında sadece son 4 yıldaki başarı ve ödüllerin esas alınması, takdir-teşekkür belgelerinin dışlanması hem kazanılmış hakkın ihlali hem de meslekî kariyer yolculuğunda kişinin yeterlilik, başarı ve liyakatinin inkarıdır. Yöneticilik özel şartlarında belirli okul yöneticiliklerinin belirli öğretmenlik alanlarına tahsisi niteliğindeki yeni düzenleme , genel bilgi/kültür dersleri öğretmenlerini kendi aralarında ayrıştıracak ve kurum içi çalışma barışını bozacaktır. Değerlendirme formlarında, sübjektif nitelikte, kurum içi çatışmaya sebep olacak, eşit, adil ve objektif bir biçimde adayların erişimine açık olmayan, adayın kendi iradesi haricinde tecelli edebilen faaliyetlerin puanlamaya tabi tutulması adil olmayan sonuçlar üretecektir. Yönetmelikte çeşitli hak kayıpları olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Hak kayıplarına sebep olan tüm hükümleri “yargıya” taşıyacağız” ifadelerini kullandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

Niğde Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:30
Öğle
13:01
İkindi
15:54
Akşam
18:21
Yatsı
19:38

Niğde Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Önügören Eczanesi
Merkez
Zemzem Eczanesi
Merkez
Kıvanç Eczanesi
Bor
Uygun Eczanesi
Camardi
Acar Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

AK Partili belediyeler, çiftçiden aldıkları patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

AK Partili belediyeler, çiftçiden aldıkları patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Niğde İl Kongresi'nde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Niğde İl Kongresi'nde konuştu:

Bakan Kasapoğlu’dan Niğde Belediyesine ziyaret

Bakan Kasapoğlu’dan Niğde Belediyesine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

Niğde’de "Pandemi ile Değişen Dünyam" Konulu Resim Yarışması Ödül Töreni düzenlendi

Niğde’de "Pandemi ile Değişen Dünyam" Konulu Resim Yarışması Ödül Töreni düzenlendi

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.