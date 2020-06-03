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Eğitim-Bir-Sen’den Rektör Şükrü Beydemir’e ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 03.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof.

Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.
Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Temsilcisi Ferit Yetiş ve yönetim kurulu üyeleri Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Üniversite ve Bilecik hakkında sohbete ve istişareye dönüşen ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdimi ile son buldu. Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, yeni görevinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e başarılar dileyerek, "Sayın Rektörümüz ve ekibine görevinde muvaffakiyetler dileriz. Allah mahçup etmesin hayırlı hizmetlere vesile olsun" dedi.

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