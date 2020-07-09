Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Muğla Valiliği’ne atanan Orhan Tavlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sendika faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Uçak, Vali Tavlı’ya yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Eğitim Bir-Sen olarak Muğla’da eğitim hizmet kolunda yetkili sendika olduklarını ifade etti. Sendikalarının faaliyetleri hakkında Muğla’ya ve eğitime dair gerçekleşen istişarelerin ardından Başkan Uçak, “Eğitim Bir-Sen Tarihi” kitap setini Vali Tavlı’ya takdim etti.

Çanakkale Valiliği’nden Muğla’ya atanan Orhan Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Uçak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.



