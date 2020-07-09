YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 09.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Muğla Valiliği’ne atanan Orhan Tavlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Sendika faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Uçak, Vali Tavlı’ya yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Eğitim Bir-Sen olarak Muğla’da eğitim hizmet kolunda yetkili sendika olduklarını ifade etti.

Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Muğla Valiliği’ne atanan Orhan Tavlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Sendika faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Uçak, Vali Tavlı’ya yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Eğitim Bir-Sen olarak Muğla’da eğitim hizmet kolunda yetkili sendika olduklarını ifade etti. Sendikalarının faaliyetleri hakkında Muğla’ya ve eğitime dair gerçekleşen istişarelerin ardından Başkan Uçak, “Eğitim Bir-Sen Tarihi” kitap setini Vali Tavlı’ya takdim etti.
Çanakkale Valiliği’nden Muğla’ya atanan Orhan Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Uçak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Yeni dönemde her türlü senaryoya hazır olarak eğitim verecekler

Yeni dönemde her türlü senaryoya hazır olarak eğitim verecekler

Pedro Henrique tedavi oluyor

Pedro Henrique tedavi oluyor

Kayserili golcü çifte sevinç yaşıyor

Kayserili golcü çifte sevinç yaşıyor

Muğla Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
04:04
Sabah
05:47
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:12

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Fidan Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.