Eğitim Kahramanmaraş’ta, istihdam Çin ve Kanada’da

Dondurma sektörünün büyük sorunu olan nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için MADO tarafından Mesleki ve Teknik Liselerinde açılacak. Liselerde eğitim gören öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında istihdam edilecek.

Dünyanın 36 ülkesinde dondurmayla birlikte franchise sistemini de kuran MADO, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, sektörde görev yapan personellerin hepsinin sorumluluğu olduğunu belirterek, açacakları okullarda istihdam garantili geleceğin aşçı, komi, garson, şef, müdür ve yöneticilerini yetiştireceklerini söyledi.

Eğitim gören başarılı mezunların ister Kanada’da ister Çin’de ister dünyanın diğer ülkelerinde kendi isteklerine göre istihdam edilebileceğini ifade eden Kanbur, “Kurumumuzun kendi eğitim departmanları var ama eğitim vermek zor, önce insana ürünü satmayı öğretiyoruz. Ürünü satma konusunda yetişmiş eleman yok, eğitim sektöründe de böyle bir bölüm olmayınca bu işe giriştik. Yetişmiş elemanlara iş garantisi ile eğitime başlayacağız. Türkiye’de MADO’nun 400 tane mağazası var, 36 Ülkede de fiilen Türkiye’nin ve Kahramanmaraş’ın bayrağı dalgalanıyor. Bugün Kanada’daki MADO’dan eğitime gelindi. Biz sadece dondurma satmıyoruz bizim işimiz sadece dondurma değil bir kültürü, bir kenti, bir ülkeyi anlatmaya çalışıyoruz, bu da kolay bir mesel değil. Artık bu işin de profesyonelliğe ihtiyaç olduğunu görüyoruz, çırak getiren yok ve yetişen usta yok, hep gördüğünü yapmaya çalışıyor. Onun için ‘biz bunu daha profesyonel yaparız’ dedik ve yola koyulduk. Hatta Kahramanmaraş Üniversitesinde de bir bölüm açtırdık dondurmacılıkla alakalı” dedi.



