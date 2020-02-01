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Eğitimciler, depremzede çocuklara bot gönderdi

TUNCELİ HABERLERİ  | 01.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde eğitimciler kendi imkanları ile aldıkları botları depremzede çocuklara gönderdi.Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli eğitimciler, depremzede çocuklara katkı bulunmak çalışma yaptı.

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde eğitimciler kendi imkanları ile aldıkları botları depremzede çocuklara gönderdi.
Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli eğitimciler, depremzede çocuklara katkı bulunmak çalışma yaptı. Kendi imkanları ile 60 çift bot alan eğitimciler, depremzede çocuklara ulaştırılması için yardım paketlerini gönderdi.
Elazığ’a yakınlığı dolayısıyla depremin şiddetini ve acısını aynı şekilde hissettiklerini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, “İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü camiası olarak soğuk kış gününde depremzede çocuklarımız için gücümüz nispetinde destek planladık. 60 öğrencimize kışlık bot yardımında bulunduk. Allah böylesi afetleri, böyle acıları bir daha yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Elazığlı hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimizle birlikte, depremzede öğrencilerimizin gözlerinden öpüyoruz”dedi.

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