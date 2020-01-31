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Eğitimler, yarıyıl tatilinde de devam etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ile Tavşanlı Halk Eğitimi merkezi iş birliği ile Tavşanlı’da yarıyıl tatilinde meslek kursları açıldı.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ile Tavşanlı Halk Eğitimi merkezi iş birliği ile Tavşanlı’da yarıyıl tatilinde meslek kursları açıldı. Tüm okulların yarı yıl tatiline girmesine rağmen Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışanları eğitim verdi.
Tavşanlı’da gelişen teknolojiyi takip etmek ve meslek öğrenmek isteyenlerin Tavşanlı Halk Eğitimi merkezine yoğun müracaatları sonucu Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde meslek kursları açıldı. Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Elektrik Elektronik Alanı öğretmenleri tarafından “Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Bakım Onarım” kursu, Makine Teknolojisi Alanı öğretmenleri tarafından “Computer Numerical Control (CNC) ve Bilgisayarlı Teknik Resim (AutoCad)” kursları ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı tarafından “Bilgisayarlı Teknik Resim (AutoCad) ile CNC Router ve Lazer Kesimi ve imalatı” kursları açıldı. Açılan bu kurslara toplamda 150 kişi başvuru yaptı. Fakat okulun eğitim öğretim ortamı ve eğitmen öğretmen durumlarına göre 120 kişiye kurs açılabildi. Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alan atölyelerinin son teknolojik makineler ile güncellenmiş olması vatandaşların burada eğitim almasını ve bu makinelerin kullanımını öğrenmeleri için bir fırsat, ayrıca başvurularda yoğunluğa sebep oldu.
Okul Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, "İlçemiz adına sanayinin ihtiyacı olan son teknolojik makineleri kullanan kişilerin sayısının artırılması ve iş başvurularında daha kolay iş bulmalarını sağlamaları için bu bilgilerin kursiyerlere aktarılmasına fırsat sunan okul idaremizde ve kurs öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

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