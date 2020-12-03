EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi yeni reform ve atılım dönemini değerlendirdi:

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin yeni reform ve atılım döneminin, "yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı daha çok harekete geçiren bir stratejiyle ilerlenmesi gerektiği" mesajını verdiğini belirtti.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, EİB'in kasım ayı ihracatının geçen seneye göre yüzde 7 artarak 1 milyar 213 milyon dolara ulaştığını, böylelikle şimdiye kadarki en yüksek kasım ayı dış satımına imza atıldığını kaydetti.

Ocak-kasım döneminde 11 milyar 749 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını aktaran Eskinazi, EİB üyelerinin tarım ihracatının 468 milyon dolar, sanayi ihracatının ise yüzde 15 artışla 659 milyon dolar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" sözlerine dikkati çeken Eskinazi, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yeni reform ve atılım dönemi, 'yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı daha çok harekete geçiren bir stratejiyle ilerlememiz gerektiği' mesajını veriyor. Dünya ekonomisi ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zor süreçte EİB'in ihracatının yüzde 7'lik artış göstermesi Türkiye'deki reform sürecini tetikleyen bir misyonumuzun olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda kasım ayında ülke ortalamasının üstünde gösterdiğimiz bu olumlu performansın da aralık ayında devam edeceğinin ayrı bir teyididir. Bu olumlu tabloda dijitalleşme hamlelerimizin payı büyük. Türkiye, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yakaladığı 6,7'lik büyüme oranıyla G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumunu koruyor."