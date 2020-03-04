EİB'den yılın ilk iki ayında 2 milyar 157 milyon dolarlık ihracat

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birliklerine (EİB) bağlı üyelerin yaptığı ihracat, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2 milyar 157 milyon dolar oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, birlik üyelerinin şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 düşüşle 1 milyar 15 milyon 415 bin dolara gerilemesine karşın, iki aylık veriler baz alındığında ise dış satım yüzde 3 arttı.

Şubat ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 6'sı geçen yıla göre ihracatlarını artırmayı başarırken, toplam dış satım iki aylık dönemde 2 milyar 157 milyon dolara ulaştı.

Birlikler arasında geçen ay en yüksek ihracatı, yüzde 11'lik artışla 117,3 milyon dolar döviz kazandıran Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yaptı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 25’lik artışla 17,8 milyon dolara ulaşarak şubat ayının ihracat artış rekortmeni oldu.

- Kovid-19'un ihracata etkisi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de etkisini her geçen gün artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'nin beklenenden zor bir yıl olacağını bildirdi.