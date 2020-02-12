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Ekiplerin taşkın sonrası çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 12.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen hafta özellikle ilçelerde etkili olan yoğun yağış nedeniyle oluşan taşkınların neden olduğu tahribatı gidermek için çalışmalarına devam ediyor.Mersin’de özellikle Erdemli, Silifke ve Tarsus ilçelerinde etkili olan ve derelerde su seviyesini yükselterek taşkınlara sebep olan yoğun yağış ve fırtınanın üzerinden günler geçmesine rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aynı yoğunlukta sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen hafta özellikle ilçelerde etkili olan yoğun yağış nedeniyle oluşan taşkınların neden olduğu tahribatı gidermek için çalışmalarına devam ediyor.
Mersin’de özellikle Erdemli, Silifke ve Tarsus ilçelerinde etkili olan ve derelerde su seviyesini yükselterek taşkınlara sebep olan yoğun yağış ve fırtınanın üzerinden günler geçmesine rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aynı yoğunlukta sürdürüyor. Yoğun yağış ve fırtına sonrası taşan derelere müdahale eden ekipler, aşırı yağıştan göçen yolların bakım ve onarımlarının yanı sıra yıkılan duvarları onararak, menfez bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.
Silifke’nin Keşlitürkmenli ve Bükdeğirmeni mahallelerinde 3 personel, 1 ekskavatör, 2 kamyonla çalışmalarını sürdüren ekipler, yağıştan göçen yolların bakım ve onarım çalışmalarını yaptı. Ayrıca, menfezlerin de bakımını yapan, sel ve fırtınadan yıkılan duvarları da yeniden ören ekiplerin, selin tahribatlarını onarmaya devam edecekleri bildirildi.

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