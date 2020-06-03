Eko Okul Yeşil Bayrak Projesi ile farkındalık sağlamayı hedefliyorlar

Çocukların günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde değerlendirebilmeleri konusunda farkındalık sağlamayı hedefleyen Serdivan Mehmet Demir İlkokulu ‘Eko Okul Yeşil Bayrak Projesi’ ile doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularında öğrencilere eğitimler veriyor.

Serdivan Mehmet Demir İlkokulunca eğitim sürecinde başlatılan ‘Eko Okul Yeşil Bayrak Projesi’ ve Sıfır Atık Projesi ile kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun olabildiğinde engellenmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan atıkların kaynaklarına göre ayrı ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilmesi hedefleniyor.

Öğrencilere konu ile alakalı verilen eğitimlerin yanı sıra okul ve dışında da düzenlenen farklı etkinliklerle öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da konuya karşı farkındalık sağlayabilmesi hedefleniyor.

