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EkoAvrasya’dan Vali Memiş’e nezaket ziyareti

ERZURUM HABERLERİ  | 11.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Merkezi Ankara’da bulunan ve Türk dünyasına yönelik yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla öne çıkan EkoAvrasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’den Erzurum Valisine teşekkür ziyareti.Erzurum Valisi Okay Memiş’in öncülüğünde Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi’nde yapılan çevre düzenleme çalışmaları ve sosyal tesislerin özelde Erzurum’un genelde Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı lar sunacağına dikkat çekerek, bölgenin uluslararası turizm değerini ziyadesiyle artıracağını belirten EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren, yapılan çalışmaların onlarca yıllık ihmali sonlandırmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.Eren açıklamasına şöyle devam etti: “2023 Türkiye vizyonuna katkı sunmak üzere uluslar arası alanda ülkemizin tanıtımına yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz.

EkoAvrasya’dan Vali Memiş’e nezaket ziyareti

Merkezi Ankara’da bulunan ve Türk dünyasına yönelik yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla öne çıkan EkoAvrasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’den Erzurum Valisine teşekkür ziyareti.
Erzurum Valisi Okay Memiş’in öncülüğünde Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi’nde yapılan çevre düzenleme çalışmaları ve sosyal tesislerin özelde Erzurum’un genelde Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı lar sunacağına dikkat çekerek, bölgenin uluslararası turizm değerini ziyadesiyle artıracağını belirten EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren, yapılan çalışmaların onlarca yıllık ihmali sonlandırmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Eren açıklamasına şöyle devam etti: “2023 Türkiye vizyonuna katkı sunmak üzere uluslar arası alanda ülkemizin tanıtımına yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Türkiye’nin Kafkaslara açılan en önemli kapılarından biri Erzurum vilayetidir. Kültür, eğitim, medeniyet açısından tarihi kökleri güçlü olan Erzurum tabiat varlıklarıyla da ciddi bir turizm potansiyeline sahiptir. Şehrin bu noktada en önemli doğal zenginliklerinde ikisi de Narman peribacaları ve Tortum Şelalesidir. Erzurum valisi Okay Memiş’in bu bağlamda yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyor ve sürece katkı sunma adına da inisiyatif üstleneceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Önümüzdeki aylar içerisinde, ülkemizde bulunan yabancı misyon şeflerini aileleriyle birlikte Erzurum’da misafir etmeyi düşünüyoruz.”

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