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“Ekonomide yeni başarı hikayeleri yazacağız”

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.02.2020 16:13 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in yeni yılın ilk ayına ihracatta rekorla girdiğini belirterek “Ocak ayı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,3 artışla 616 milyon dolar olarak gerçekleşti.

“Ekonomide yeni başarı hikayeleri yazacağız”

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in yeni yılın ilk ayına ihracatta rekorla girdiğini belirterek “Ocak ayı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,3 artışla 616 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk ayda gelen tarihi ihracat artışı gelecek adına umutlarımızı daha da güçlendirdi” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2020 yılı ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GTB Başkanı Mehmet Akıncı, açıklamasının başında İdlip’te hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa ve milletimize baş sağlığı dileklerinde bulundu.
Kahraman askerlerimizin ülkemize dışarıdan gelebilecek terör saldırılarını bertaraf etmek ve olası insani krizleri engellemek amacıyla bölgede görev yaptığına işaret eden Akıncı, “Tarihinin her döneminde mazlumların yanında yer alarak zulme ve zalime karşı duran şanlı ordumuz aynı onurlu gaye ile anılan yerde görev yapmakta. Rabbim askerlerimizi her türlü tehlikeden korusun. Ülkemizi derinden yaralayan hain saldırıda şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
İhracatta ocak ayı bereketi
Gaziantep’in yılın ilk ayına önemli bir ihracat başarısı ile girdiğini kaydeden Akıncı, “2019 yılının ocak ayında 586 milyon 823 bin dolar ihracat kaydeden Gazi şehrimiz, 2020 yılının aynı döneminde bu rakamı yüzde 5,3’lük artışla 616 milyon 456 bin dolar seviyesine taşıdı. En yüksek ocak ayı ihracatına imza atan Gaziantepli ihracatçılarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İhracatta Türkiye’nin lokomotif illerinin başında gelen Gazi şehrimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde ülkemiz hedeflerine kararlı adımlarla yürüyor. 2019 yılını rekor ihracat ile geride bırakan ihracatçılarımızın bu başarıyı 2020’de de sürdüreceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Ekonomide taşların yerine oturduğu bir yıl olarak gördüğümüz 2020 yılını bu bağlamda bir fırsat yılı olarak da değerlendirmekteyiz. Kentimiz ihracatta 6’ncı sıradaki yerini ve dış ticaretteki dengesini örnek şekilde koruyor. Bunlar bizim için yeterli mi? Tabi ki yeterli değil. Zira ekonomide daha yapılacak çok işimiz, atılacak çok adımımız var. 2020’de ekonomide hep birlikte el ele yeni başarı hikayeleri yazmamamız için hiçbir neden yok. Jeopolitik risklerin yükseldiği böylesi bir zaman diliminde birlik ve beraberlik içerisinde önümüze çıkacak tüm engelleri kararlılıkla aşacağımıza inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.

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