YURTHABER
  4. Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, sunum eşliğinde ilçede devam eden projeler konuşuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyeleri ile ortak masa toplantıları kapsamında bugün Bağcılar Belediyesini ziyaret etti. İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, saat 10.00’da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından karşılandı. Çağırıcı’nın makamındaki ağırlamanın ardından heyet, toplantı salonuna geçti. Başkan Çağırıcı’nın yaptığı sunumla ilçede devam eden projeler detaylı şekilde konuşuldu ve fikir alışverişi yapıldı.
Toplantının ardından İmamoğlu, Çağırıcı ve beraberindekiler, Bağcılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanını gezip incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayını da ziyaret ederek merkez hakkında bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Beylikdüzü’nde 2020’nin ilk meclisi toplandıBeylikdüzü’nde 2020’nin ilk meclisi toplandı
Maltepe’de 2020’nin ilk meclis toplantısı yapıldıMaltepe’de 2020’nin ilk meclis toplantısı yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Düzce’de trafik kazası 1 yaralı

Düzce’de trafik kazası 1 yaralı

Sarıkamış’ta boz ayının köpeklerle imtihanı

Sarıkamış’ta boz ayının köpeklerle imtihanı

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:15
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:23

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

İstanbul'un bir ilçesinden 6 bin göçmen sınır dışı edildi

İstanbul'un bir ilçesinden 6 bin göçmen sınır dışı edildi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.