YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi’ni ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi’ni ziyaret etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezileri kapsamında 25’inci ziyaretini Maltepe’ye gerçekleştirdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile belediye başkanlığı binasında bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezileri kapsamında 25’inci ziyaretini Maltepe’ye gerçekleştirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile belediye başkanlığı binasında bir araya geldi. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti. Kılıç ve ekibinden ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi alan İmamoğlu, “İlçeleri, bizzat her gün orada yaşayan belediye başkanından ve ekibinden dinlemek, bir büyükşehir belediye başkanı için son derece değerli, önemli bir deneyim” dedi. Maltepe’nin İstanbul’un önemli noktalarından olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bir kısım sorunlarını biliyoruz. Başkanımızın kentsel dönüşümle ilgili verdiği mücadeleyi biliyoruz. Birçok konuya dair bugün sohbet edeceğiz, bu sorunları masaya yatıracağız” dedi.
Daha sonra İmamoğlu ve ekibi, ilçedeki ‘dalçık projesi’ başta olmak üzere birkaç projeyle ilgili Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve ekibinden sunum eşliğinde bilgi aldı. Ekrem İmamoğlu, sunum ve bilgilendirme toplantısının ardından ilçedeki 19 mahalle muhtarı, meclis üyeleri ve STK temsilcilerine yönelik, ilçe meclisinde bir konuşma gerçekleştirdi. İmamoğlu, “Şeffaflığı, katılımcılığı kamu ahlakı haline getirip, insanlarımızın maksimum olarak, bireysel düzeyde kamunun nimetlerinden faydalanacağı bir sistem ortaya koymak istiyoruz. Muhtarlarımızın üzerinden vatandaşlarımıza göndermiş olduğumuz bir mesaj olsun bu. Bize emanet ettiğiniz bu görevi, en iyi şekliyle yerine getirip, umut ederiz ki, bu güzel kadim İstanbul’umuzu koruyan, kollayan ve geliştiren bir anlayışla geleceğe hazırlarız” diye konuştu.

“Hepsi birbirinden değerli”
Konuşmasına, “İlçelerimize bütüncül hizmet vermek istiyoruz” sözleriyle devam eden İmamoğlu, şunları kaydetti:
“İnşallah 5 yıl sonra biz, hizmetlerimizi toparlayıp halka tariflediğimizde ya da anlattığımızda, gerçekten doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine bütün ilçelere, eşit mesafede hizmet sunmuş olmanın keyfini yaşayıp, sizlere de bunu hissettirmek istiyoruz. Bu konuda Maltepe, gerçekten ufku açık ve vizyoner tasarımlarını bizimle bugün paylaştı. Sahille ilgili düşüncesinden, minibüs yolundaki kaosun düzeltilmesine varıncaya kadar, E-5’ten yine dünya çapında hayal ettiği projeleri bize anlatarak, iş birliği konusunda bizden talepte bulundu. Hepsi birbirinden değerli. Biz de orada önceliklerimize dair bir özet sıraladık.”
İmamoğlu ve Kılıç, konuşmaların ardından Maltepe’de birlikte proje gerçekleştirecekleri sahalarda incelemelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.