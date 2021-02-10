YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. El-Bab Şehidi için Tekirdağ’da Mevlit Programı düzenlendi

El-Bab Şehidi için Tekirdağ’da Mevlit Programı düzenlendi

10.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin El-Bab kentinde el yapımı patlayıcı maddeyi imha ederken, patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için Tekirdağ’da Mevlit Programı gerçekleştirildi.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda Patlayıcı Madde İmha Tim Komutanı olarak görevli iken geçici görev ile görevlendirildiği Suriye’nin El-Bab şehrinde el yapımı patlayıcı maddeyi imha ederken, patlayıcının infilak etmesi neticesinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için Mevlid Programı düzenlendi.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Camii’nde düzenlenen Mevlit Programına Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Jandarma Komutanı Kıd.

Suriye’nin El-Bab kentinde el yapımı patlayıcı maddeyi imha ederken, patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için Tekirdağ’da Mevlit Programı gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda Patlayıcı Madde İmha Tim Komutanı olarak görevli iken geçici görev ile görevlendirildiği Suriye’nin El-Bab şehrinde el yapımı patlayıcı maddeyi imha ederken, patlayıcının infilak etmesi neticesinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için Mevlid Programı düzenlendi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Camii’nde düzenlenen Mevlit Programına Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, İl Müftüsü İsmail İpek ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit programından sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara etli pilav dağıtıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:29
İkindi
16:17
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Deva Eczanesi
Suleymanpasa
Duygu Eczanesi
Suleymanpasa
Ekin Çetinkaya Eczanesi
Suleymanpasa
Öznur Eczanesi
Suleymanpasa
Balcı Eczanesi
Kapakli
Bengi Eczanesi
Cerkezkoy
Hakan Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Ergene’de yüzlerce aileye kömür yardımı

Ergene’de yüzlerce aileye kömür yardımı

Eğlence tekneleri Tekirdağ’da

Eğlence tekneleri Tekirdağ’da

Kırsal mahallelerdeki çalışmalar kesintisiz sürüyor

Kırsal mahallelerdeki çalışmalar kesintisiz sürüyor

Balıklar boy boy denetleniyor

Balıklar boy boy denetleniyor

DSİ son 18 yılda Tekirdağ’da 2 baraj 4 gölet yaptı

DSİ son 18 yılda Tekirdağ’da 2 baraj 4 gölet yaptı

200 fidan gençlerin elinde toprakla buluştu

200 fidan gençlerin elinde toprakla buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.