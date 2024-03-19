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Elazığ Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir Ramazan yaşatıyor

İHA İHA
19.03.2024 15:33
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Ramazan aynının maneviyatını yansıtan etkinliklerin yanı sıra çocuklar içinde çocuk etkinlik alanını hizmete sunan Elazığ Belediyesi, miniklerden ve ailelerinden tam not aldı.

Elazığ Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir Ramazan yaşatıyor

Elazığ Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların; eğlenceli bir Ramazan akşamı yaşamalarını sağlıyor. Çocuk etkinlik alanında ücretsiz olarak düzenlenen programlarda çocuklar çeşitli oyun aletleri, animasyon gösterileri ve şişme oyun parkurunda Ramazan ayı boyunca eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Çocuklar, 13.00 ile 23.00 saatleri arasında Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde ücretsiz ikramlarla unutulmaz bir Ramazan ayı yaşıyor.

Düzenlenen çocuk etkinlik alanından çok memnun olduklarını ifade eden çocukların aileleri Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na yaptığı organizasyondan dolayı teşekkür etti. Aileler, “Çocuk Etkinlik Alanı’nda düzenlenen etkinlikler çok güzel etkinlikler. Çocuklarımız burada kaliteli bir vakit geçiriyor. Her Ramazanda olduğu gibi bu Ramazanda da çocuklarımız düşünülmüş. Birbirinden eğlenceli bir sürü oyun alanı var burada. Buraya ilk defa geliyorum. Benim için bir kayıpmış keşke daha önce gelseydim. Hem büyükler için hem de çocuklar için çok güzel bir yer. Gerçekten çok güzel. Tebrik ederim. Elazığ’a böyle bir alan lazımdı. Hava yağmurlu olmasına rağmen burası tıklım tıklım dolu. Millet memnun ki bu kadar dolu. Düşünüp yapandan Allah razı olsun. Çocuklarımız Ramazan’da evde sıkılıyorlardı. Bizde bu alana eğlenmeleri için getirdik. Her şey çok ince ayrıntısıyla düşünülmüş. Yetişkinler için çocuklar için birbirinden güzeler ekinlikler yapılıyor. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na bu organizasyonu düzenlediği için teşekkür ederiz. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için mutluyuz’’ dedi.

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