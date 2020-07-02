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Elazığ Belediyesi uyardı, 24 saatlik su kesintisi uygulanacak

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde su ana terfi hattında gerçekleştirilecek deplase hattı çalışmaları nedeniyle kent genelinde 24 saat su kesintisi olacağını duyurdu.Belediyeden yapılan açıklamada," Toplu Konut İdaresi tarafından şehrimizin depreme hazırlıklı bir kimlik kazanması yönünde başlatılan kentsel dönüşüm projeleri doğrultusunda Karşıyaka Mahallesi’nde yürütülen konut inşa sahasından geçen ve şehrin su ihtiyacının temin edildiği p2 ve p3 pompa istasyonları bağlantısı sağlayan ana terfi hattının 500 metre uzunluğundaki bölümüne ilişkin deplase çalışması zorunlu hale gelmiştir.

Elazığ Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde su ana terfi hattında gerçekleştirilecek deplase hattı çalışmaları nedeniyle kent genelinde 24 saat su kesintisi olacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada," Toplu Konut İdaresi tarafından şehrimizin depreme hazırlıklı bir kimlik kazanması yönünde başlatılan kentsel dönüşüm projeleri doğrultusunda Karşıyaka Mahallesi’nde yürütülen konut inşa sahasından geçen ve şehrin su ihtiyacının temin edildiği p2 ve p3 pompa istasyonları bağlantısı sağlayan ana terfi hattının 500 metre uzunluğundaki bölümüne ilişkin deplase çalışması zorunlu hale gelmiştir. Konut inşa sahasından geçen su ana terfi hattındaki deplase çalışmaları, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimizce ivedilikle yürütülecektir. Çalışmalar nedeniyle şehir genelinde 3 Temmuz Cuma günü saat 07.00 itibariyle başlayacak su kesintisi, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 07.00 itibariyle sona erecektir. 4 Temmuz Cumartesi günü saat 07.00 itibariyle yeniden şehir geneline su verilmeye başlanacaktır. Su kesintisi nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz"denildi.

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Kuloğlu Eczanesi
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