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Elazığ Belediyesi’nden dolandırıcılara karşı uyarı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 21.12.2020 17:23 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yardımcıları ile farklı görevlerde bulunan kişilerin adını kullanarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: ‘Son günlerde Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, belediye başkan yardımcılarımız ve belediye bünyesinde görev yapan idarecilerimizin adları kullanılarak yardım talebinde bulunulduğuna yönelik ihbarlar alınmıştır.

Elazığ Belediyesi, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yardımcıları ile farklı görevlerde bulunan kişilerin adını kullanarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: ‘Son günlerde Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, belediye başkan yardımcılarımız ve belediye bünyesinde görev yapan idarecilerimizin adları kullanılarak yardım talebinde bulunulduğuna yönelik ihbarlar alınmıştır. Elazığ Belediyesi’nin yardım ve destek adı altında hiçbir vatandaştan yardım talebinde bulunması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek emniyet güçlerini bilgilendirmelerini önemle rica ederiz” denildi.

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