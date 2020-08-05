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Elazığ Belediyespor’da genel kurul ertelendi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyespor’da Olağanüstü Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.TFF 3.

Elazığ Belediyespor’da genel kurul ertelendi

Elazığ Belediyespor’da Olağanüstü Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor’da, kulüp başkanı Ahmet Toprak’ın görevi bırakacak olması nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Saat 14.00’te Elazığ Belediyespor Kulüp Tesisleri’nde yapılması planlanan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamayınca Olağanüstü Genel Kurul, 12 Ağustos Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmak üzere ertelendi.

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Akşam
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Elazığ Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Dostlar Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Serap Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
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