Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor, Fethiyespor’dan Burak Özbakır ve Ofspor’dan Barış Çiçek’i renklerine bağladı.

TFF 3. Lig’de yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Elazığ Belediyespor, iki ismi renklerine bağladı. Kırmızı - Lacivertli ekip, bu kapsamda Fethiyespor’dan sağ kanat Burak Özbakır ve Ofspor’dan ön libero Barış Çiçek’le sözleşme imzaladı.

Transfere ilişkin olarak Elazığ Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Elazığ Belediyespor Futbol takımımız, son olarak Fethiyespor’da forma giyen 27 yaşındaki Sağ kanat oyuncusu Burak Özbakır’ı ve Ofspor’da forma giyen Orta saha oyuncusu Barış Çiçek’i transfer etmiştir. Burak Özbakır ve Barış Çiçek’e Kırmızı-Lacivertli formamız altında başarılar dileriz” denildi.



