YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyespor, Fethiyespor’dan Burak Özbakır ve Ofspor’dan Barış Çiçek’i renklerine bağladı.TFF 3.

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor, Fethiyespor’dan Burak Özbakır ve Ofspor’dan Barış Çiçek’i renklerine bağladı.
TFF 3. Lig’de yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Elazığ Belediyespor, iki ismi renklerine bağladı. Kırmızı - Lacivertli ekip, bu kapsamda Fethiyespor’dan sağ kanat Burak Özbakır ve Ofspor’dan ön libero Barış Çiçek’le sözleşme imzaladı.
Transfere ilişkin olarak Elazığ Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Elazığ Belediyespor Futbol takımımız, son olarak Fethiyespor’da forma giyen 27 yaşındaki Sağ kanat oyuncusu Burak Özbakır’ı ve Ofspor’da forma giyen Orta saha oyuncusu Barış Çiçek’i transfer etmiştir. Burak Özbakır ve Barış Çiçek’e Kırmızı-Lacivertli formamız altında başarılar dileriz” denildi.

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı
Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı

Elazığ Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:08
Sabah
05:37
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:14
Yatsı
20:37

Elazığ Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Hande Eczanesi
Merkez
Harput Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Elazığ’da 1 köy karantinaya alındı
Elazığ’da 1 köy karantinaya alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.