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Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te 517 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

19.03.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te 517 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 517 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kardan dolayı ilçelerden Alacakaya'da 7, Arıcak'ta 8, Maden'de 20, Karakoçan'da 69, Keban'da 1, Kovancılar'da 48, Palu'da 32, Sivrice'de 41 köyle ulaşım sağlanamıyor.

- Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

- Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 7 günden bu yana etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı ilçeye bağlı 2 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

- Siirt

Siirt'in yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Pervari ilçesinde 5, Şirvan ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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