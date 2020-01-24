Elazığ depremi Erzincan’da da hissedildi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Erzincan’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Erzincan’da depremi hisseden vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Depremin merkez üstünün Elazığ olduğunu öğrenen vatandaşlar soğuk havanın etkisi ile evlerine geri döndü. Vatandaşlardan birçoğu küçük bir sarsıntı ile kendilerini dışarı attıklarını, depremin merkez üstünün Elazığ olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Erzincan’dan Elazığ’a sağlık ekipleri sevk edildi

Öte yandan Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası Erzincan merkez ve ilçelerimizden toplam 5 adet 112 ambulans 2 adet UMKE ekibi olmak üzere 7 ekip yola çıktı. Elazığ’a giden toplam personel sayısının 21 kişi olduğu belirtildi.



