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Elazığ GSİM’den stad açıklaması

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Elazığspor ve Karakoçan FK’nın yeni sezonda iç saha maçlarını Doğukent Stadında oynayacağı bildirildi.Elazığspor ve Karakoçan FK’nın yeni sezonda iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak stad hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’na Gençlik Merkezi Sentetik Saha’yı göstermeleri üzerine Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konu hakkında açıklama yayımladı.İki takımın maçlarını Doğukent Stadı’nda oynayacağı belirtilen açıklamada”İlimiz profesyonel takımlarından Elazığspor ve Karakoçan FK, 2020-2021 sezonunda maçlarını Doğukent Stadında oynayacaklardır.

Elazığ GSİM’den stad açıklaması

Elazığspor ve Karakoçan FK’nın yeni sezonda iç saha maçlarını Doğukent Stadında oynayacağı bildirildi.
Elazığspor ve Karakoçan FK’nın yeni sezonda iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak stad hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’na Gençlik Merkezi Sentetik Saha’yı göstermeleri üzerine Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konu hakkında açıklama yayımladı.
İki takımın maçlarını Doğukent Stadı’nda oynayacağı belirtilen açıklamada”İlimiz profesyonel takımlarından Elazığspor ve Karakoçan FK, 2020-2021 sezonunda maçlarını Doğukent Stadında oynayacaklardır. Yaklaştığımız sezon öncesi profesyonel takımlarımız oynayacağı stadı bildirmek zorunda olduğundan Doğukent Stadının Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Güvenlikten alacakları yasal izinlerin prosedür işlemleri devam ettiğinden dolayı iki takımımız Gençlik Merkezi Sahasını göstermişlerdir. Fakat Doğukent’te tamamlanan stadın ardından yasal izinlerin Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Güvenlikten alındıktan sonra 2020-2021 futbol sezonunda müsabakaların Doğukent Stadında oynanacaktır. Ayrıca İlimiz Amatör ve Bal Ligi takımları maçlarının da Gençlik Merkezi Sahası ve Bahçelievler Sahasında oynanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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